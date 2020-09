Relance économique: Legault propose un modèle du passé, selon Anglade

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

QUÉBEC — Le modèle économique mis de l’avant par François Legault, sans perspective d’ensemble, est complètement dépassé, selon la cheffe libérale Dominique Anglade.

Ce dont le Québec a besoin en 2020, c’est plutôt d’une approche globale, intégrée, moderne, qui mise sur ses forces, sur le savoir et la technologie, en lui permettant de se démarquer à l’étranger, prône la cheffe de l’opposition officielle.

Traditionnellement, le Parti libéral du Québec (PLQ) était vu comme le parti de l’économie, une étiquette que Mme Anglade tente de se réapproprier, depuis que François Legault a fait de l’économie une priorité de son parti, et offert aux gens d’affaires une place de choix dans son équipe.

Partisan de la production locale et de l’achat local, M. Legault a affirmé récemment en entrevue qu’il voulait troquer l’appellation «Fabriqué en Chine» par «Fabriqué au Québec», une approche qui l’a laissée de glace.

Le premier ministre adopte en matière de développement économique «une manière de voir les choses qui est passée, et dépassée, qui est d’une autre époque», a estimé Mme Anglade, en entrevue récemment à La Presse Canadienne.

À son avis, il ne sert à rien de vouloir concurrencer des géants comme la Chine ou l’Inde sur leur terrain.

Qu’on pense, dit-elle, aux coûts de la main-d’oeuvre, bien plus élevés chez nous, aux marchés qu’il faudrait développer en prenant une place déjà occupée, ce qui supposerait une aide massive de l’État, si on veut offrir un produit à un coût compétitif. Ou bien, il faudrait moderniser les équipements, auquel cas on ne créerait pas d’emplois, plaide-t-elle.

Au lieu de cela, propose Mme Anglade, «investissons dans les produits dans lesquels nous sommes déjà bons, où on peut aller beaucoup plus loin et se démarquer sur la scène internationale».

Le Québec doit «concurrencer là où il a vraiment une valeur ajoutée», selon la cheffe libérale, qui dit vouloir miser sur certains secteurs, dont l’agroalimentaire, l’intelligence artificielle et la lutte aux changements climatiques.

Il faut «choisir dans quoi on est les meilleurs», dit-elle.

Or, ce n’est pas le cas actuellement, à son avis, en raison de la vision d’un autre âge adoptée par le gouvernement, citant en exemple le défunt projet de loi 61 de relance économique, qui ne misait en fait que sur les projets d’infrastructures.