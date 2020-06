Reitmans éliminera 1400 postes et fermera deux enseignes

À l’heure actuelle, la société compte 54 magasins Thyme Maternité et 77 magasins Addition Elle dans son réseau. Ces enseignes, ainsi que leurs sites web, fermeront respectivement les 18 juillet et 15 août.

«Tous les efforts que nous avons déployés pour redresser ces marques ont été compromis par la pandémie de COVID-19 et, malheureusement, nous n’avons plus la marge de manoeuvre nécessaire pour les ramener sur le chemin de la rentabilité», a souligné le président et chef de la direction du détaillant et petit-fils des fondateurs, Stephen Reitman.