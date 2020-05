Reitmans veut se placer à l'abri de ses créanciers

La chaîne de vêtements Reitmans a annoncé mardi son intention de se placer à l’abri de ses créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies dans l’espoir de se restructurer.

Cette demande doit être entendue par la Cour supérieure du Québec au cours de la journée, selon la société établie à Montréal.

Par voie de communiqué, le président et chef de la direction du détaillant, Stephen Reitman, a souligné qu’il s’agissait de la “décision la plus difficile” à prendre dans “l’histoire quasi centenaire” de l’organisation”.

À l’instar d’autres détaillants, Reitmans a été dans l’obligation de fermer ses magasins en raison de la pandémie de COVID-19 pour uniquement miser sur les ventes en ligne.

Reitmans a également souligné qu’elle était en discussions afin d’obtenir un financement provisoire afin de permettre à ses magasins de poursuivre leurs activités pendant le processus de restructuration supervisé par les tribunaux.

L’entreprise dit compter quelque 6800 employés et exploite 576 magasins, dont 259 Reitmans, 106 Penningtons, 80 RW & CO., 77 Addition Elle et 54 Thyme Maternité



Plus de détails à venir.