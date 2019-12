Six chansons québécoises qui réinventent Noël

Votre calendrier de l’Avent est déjà bien entamé, le sapin est tout décoré et il ne reste plus que quelques jours pour vous procurer les présents qui feront le bonheur de vos proches.

Vous courez d’un magasin à l’autre et, immanquablement, on vous rabat les mêmes «tounes» de Noël dans les oreilles - Le sentier de neige, Vive le vent, Il est né le divin enfant, J’ai vu maman embrasser le père Noël, All I Want For Christmas Is You.

Le HuffPost Québec vous a déniché des chansons originales d’artistes bien de chez nous qui célèbrent le temps des Fêtes à leur façon!

La trame sonore parfaite pour vos échanges de cadeaux et vos «frenchs» sous le gui!

La parade, Maryse Letarte