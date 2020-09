On peut avoir la COVID-19 plus d'une fois. Qu'est-ce que ça change?

Jasmin Merdan via Getty Images

La récente découverte d’un premier cas de réinfection à la COVID-19 à Hong Kong, suivie de deux autres cas de recontamination aux Pays-Bas et en Belgique, a alimenté les inquiétudes de plusieurs, qui y ont vu la preuve qu’on ne viendra jamais à bout de la pandémie . Or, il n’y a pas lieu de s’alarmer. Ces cas apportent même leur lot de bonnes nouvelles.

D’abord, ces quelques cas confirmés de réinfection, même s’ils sont isolés, nous permettent de comprendre un peu mieux le virus SARS-CoV-2, souligne Dre Leighanne Parkes, spécialiste des maladies infectieuses et microbiologiste à l’Hôpital général juif.

«On a vu des cas, même ici au Québec, où des patients ont reçu un diagnostic de COVID-19 il y a plusieurs mois et qui continuent d’excréter de très faibles quantités de virus qui sont détectées de façon intermittente par nos tests», indique-t-elle.

C’est pour cette raison que les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont affirmé qu’il n’était pas utile de tester une personne dans les trois mois suivants une infection .

Toutefois, l’étude réalisée à Hong Kong a permis de confirmer que, dans le cas de ce patient en particulier, il s’agissait bel et bien d’une nouvelle infection, et non des effets persistants de la première infection.