«La Reine des Neiges 2»: quand les intentions ont raison du récit

Les réalisateurs Chris Buck et Jennifer Lee se sont un peu assis sur leurs lauriers avec La Reine des Neiges 2, un film d’aventure féérique ayant énormément de choses à dire, mais très peu à raconter.

Disney a évidemment l’habitude de chercher à passer une panoplie de messages par l’entremise de ses oeuvres, que ceux-ci aient une valeur morale ou une forte connotation sociale.

À un peu moins d’un an de l’élection présidentielle américaine, le studio fait suite au succès planétaire de 2013 en mettant de l’avant un agenda sociopolitique très précis. Le message est évidemment on ne peut plus positif et rassembleur, faisant la promotion de l’entraide, de la coopération entre les nations et du respect de la nature.

Mais ce discours, aussi noble soit-il, finit malheureusement par faire de l’ombre à la quête des personnages, qui se déploie ici de façon un peu trop linéaire, et pas toujours engageante.

Certes, il s’agit avant tout d’un film pour enfant. Ces questions sont donc de moindre importance pour le véritable public cible de cette méga production. Mais même ici, le film a beaucoup de difficulté à trouver son rythme en début de parcours, enchaînant un peu trop précipitamment entre développement de l’intrigue et numéros musicaux pour s’assurer de conserver l’attention des plus jeunes.

Et s’il n’y a pas vraiment de chanson qui risque de détrôner Let It Go comme ultime ver d’oreille ayant le pouvoir de rendre fou n’importe quel parent au bout de 94 écoutes (et même moins, beaucoup moins…), les pièces musicales joue un rôle beaucoup plus marqué en ce qui a trait au développement de l’histoire, et non seulement à celui des personnages.

La meilleure séquence à cet égard demeure toutefois la power ballad kitsch à souhait, mais très divertissante, que livre un Kristoff très émotif entouré de rennes. Un moment d’autodérision qui est plus que le bienvenu dans un long métrage où l’humour se fait plutôt rare.

