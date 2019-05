Réguler le microbiote pourrait soulager l'anxiété

Les chercheurs de l’Université Jiao Tong de Shanghaï ont épluché 21 études qui se sont intéressées au lien entre le microbiote et l’anxiété. Certaines ont utilisé des probiotiques et d’autres une modification de l’alimentation.

Les chercheurs ont également constaté que seules les interventions qui jumelaient la médication habituelle contre l’anxiété à une modification de l’alimentation avaient un effet; un jumelage entre la médication et les probiotiques semblait inefficace.

«L’article (…) semble laisser entendre que les traitements non probiotiques du microbiote intestinal, comme certains prébiotiques (c.-à-d. certaines substances capables de favoriser la croissance dans l’intestin de certaines bactéries, considérées bénéfiques, plutôt que d’autres) sont plus prometteurs que les probiotiques dans le traitement de l’anxiété», a dit le docteur Di Marzo.

Les chercheurs chinois expliquent qu’une modification de l’alimentation a possiblement un impact plus marqué sur le microbiote intestinal que l’introduction de certaines souches de probiotiques. Ils n’excluent pas non plus que ces souches de probiotiques soient entrées en compétition les unes avec les autres dans l’intestin, limitant leur efficacité.

«Ces données doivent être interprétées avec prudence parce qu’elles ne démontrent pas toujours une relation de cause à effet entre la manipulation thérapeutique de la composition du microbiote intestinal et l’effet bénéfique sur l’anxiété ou la dépression», a prévenu le docteur Di Marzo.

Cela étant dit, ajoute-t-il, «dans notre laboratoire nous avons montré que la manipulation du microbiote intestinal à l’aide d’antibiotiques peut induire chez la souris un syndrome semblable à celui de la dépression et réduire simultanément les concentrations dans l’intestin de certaines molécules (…) ayant une action anxiolytique et antidépressive, et que les probiotiques peuvent réduire simultanément les signes de dépression et rétablir les niveaux intestinaux de ces molécules antidépressives endogènes.»

Les conclusions de cette étude sont publiées par le journal médical General Psychiatry.