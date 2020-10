Contre la morosité, Labeaume propose d'installer les lumières de Noël plus tôt

«Depuis quelques jours, j’ai comme une petite obsession, je suis en train de me rappeler comment c’était la vie quand on était libre», lance d’entrée de jeu le maire, dans un décor où les décorations d’Halloween sont bien en vue.

«Au lieu de ça, ben on est enfermé, on est encabané, poursuit-il. Et ça commence à être tough, ça commence à être difficile. Je le vis comme vous autres. On a de la lassitude, on sent l’anxiété monter, ça commence à monter à la gorge et plusieurs sont en détresse.»

«Une fois qu’on a dit ça je n’ai pas de solution pour tout le monde, et même pas pour moi», constate-t-il.

Mais pour lui, une partie de la solution passe par l’entraide. C’est pourquoi la Ville de Québec tentera de faire de petits gestes à échelle humaine, annonce-t-il. Premier geste: le maire dit avoir demandé l’achat de décorations de Noël supplémentaires.