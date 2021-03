Regina King était éblouissante aux Golden Globes

Regina King, nommée dans la catégorie « meilleure réalisation » pour le film One night in Miami, portait une robe noire pailletée, en soie brodée, asymétrique, dévoilant une épaule dénudée. La comédienne, réalisatrice et productrice était éblouissante dans cette robe Louis Vuitton.

Une robe éblouissante et pour cause...

La création haute couture composée de 40 000 sequins a nécessité 350 heures de travail. Et attendez les détails! On parle de 20 000 paillettes argentées, 12 000 paillettes dorées et 8 000 paillettes noires. Pour encore plus de brillance, plus de 1 200 cristaux ont été rebrodés sur la broderie à paillettes originale de la confection.

Une pure merveille, tant et si bien que la star a partagé un cliché d’elle avec ce commentaire: «Feeling like a bottle of champagne.»

La nomination de Regina King est également une réalisation majeure pour les femmes noires dans le cinéma. La star est devenue la deuxième femme noire de l’histoire à remporter une nomination aux Golden Globes dans la catégorie «meilleur réalisation». À noter aussi que pour la première fois dans l’histoire des Golden Globes, trois femmes étaient nommées dans ladite catégorie cette année. Incroyable, mais vrai.

Cette 78e cérémonie qui a été marquée par de nombreuses voix qui se sont élevées contre le manque diversité parmi les votants.