Régime public d'assurance médicaments: les tarifs recalibrés

Les tarifs du régime public d’assurance médicaments (RPAM) seront recalibrés à compter du 1er janvier.

La prime à verser annuellement connaît une hausse plus marquée afin de freiner, en contrepartie, l’augmentation de la contribution exigée lors de l’achat de médicaments. La prime varie selon le revenu, mais pas la franchise et la coassurance payables en pharmacie.

La prime maximale à payer lors de la production de la déclaration de revenus passe de 648 $ à 662 $, une augmentation de 2,2 %.

Le montant fixe de la franchise mensuelle passe de 21,75 $ à 22,25 $, ce qui équivaut à 2,3 % d’augmentation, au lieu des 3,5 % prévus. Et la coassurance passe de 37 % à 35 % du coût de l’ordonnance, plutôt que d’être portée à 40 %.

La coassurance s’applique jusqu’à l’atteinte d’un seuil mensuel, qui est pour sa part maintenu. Cette contribution maximale reste à 95,31 $ pour les personnes âgées de 18 à 64 ans et celles de 65 ans ou plus ne recevant aucun Supplément de revenu garanti (SRG); et à 54,83 $ pour les personnes de 65 ans ou plus recevant moins de 94 % du SRG.

Les aînés ayant droit à la presque totalité de cette prestation fédérale sont pour leur part assurés sans frais.