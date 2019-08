Le Québec peut accueillir davantage de réfugiés, selon l'ONU

QUÉBEC — Le Québec peut accueillir davantage de réfugiés contrairement à ce qui est véhiculé par la Coalition avenir Québec (CAQ), estime le représentant du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

Jean-Nicolas Beuze présentera un mémoire à l’Assemblée nationale le 15 août prochain, dans le cadre de la consultation sur la planification de l’immigration au Québec pour la période 2020-2022. Il s’agit là d’une première.

Il recommandera au gouvernement Legault d’admettre davantage de réfugiés et de considérer certains d’entre eux comme des immigrants économiques, a appris La Presse canadienne.

En 2018, le Québec a accepté 8832 réfugiés. Le gouvernement caquiste cherche maintenant à obtenir l’accord d’Ottawa pour plafonner ce nombre à 7500 par année jusqu’en 2022. Le nombre d’immigrants économiques, lui, passerait de 29 190 en 2018 à environ 34 000 quatre ans plus tard.

En juin dernier, le premier ministre François Legault s’est justifié en déclarant qu’«on fait plus que notre part du côté humanitaire». Or, le Canada et le Québec peuvent et doivent accueillir davantage de réfugiés, a soutenu M. Beuze en entrevue téléphonique de son bureau d’Ottawa.

Le Canada accueille actuellement environ 25 000 réfugiés sur une population de 37 millions d’habitants. En comparaison, au Liban, une personne sur cinq est réfugiée, et même si les Libanais manquent d’eau potable, «ils ont accueilli ces gens à bras ouverts», a fait valoir M. Beuze.