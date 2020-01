Réforme du Fonds vert: l'étude du projet de loi 44 débute mardi à Québec

Le Fonds vert — qui serait rebaptisé Fonds d’électrification et de changements climatiques (FECC) après l’adoption de la loi — est consacré à 90 pour cent environ à des mesures de réduction de GES et à 10 pour cent à des fins d’adaptation.

Il abolit l’organisme Transition énergétique Québec (TEQ) et confie ses responsabilités au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.

L’Alliance Switch — un organisme à but non lucratif regroupant entre autres le Conseil du patronat, Équiterre et le Mouvement Desjardins — présentera son mémoire mardi devant les députés chargés d’étudier le projet de loi 44, qui vise à réformer le Fonds vert.

Dans le mémoire qu’elle présentera mardi, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) rappelle que le Québec est confronté «à une crise environnementale d’une ampleur inédite».

Elle dit accueillir favorablement, «mais avec réserve», l’intention du gouvernement de confier le mandat de la gestion du FECC au ministre de l’Environnement.

«En étant plus directe, la courroie de transmission qui permet le financement des projets favorise une plus grande fluidité et rapidité d’exécution, et une plus grande responsabilité dans les décisions gouvernementales», peut-on lire dans le document.

«Placée entre les mains du ministre et intégrée à la structure de reddition de compte et d’imputabilité ministérielle, la gestion du Fonds devrait également être plus transparente, et notamment auprès du contrôle législatif et du vérificateur général.»

La FTQ s’inquiète cependant de l’abolition «pure et simple» de TEQ, de «l’ampleur des résultats attendus» et du «manque de détails sur les moyens».

Elle demande par ailleurs que des sièges soient réservés au mouvement syndical au sein du comité consultatif sur les changements climatiques.

À VOIR AUSSI: Le climat aura une forte influence sur l’économie dans les années 2020