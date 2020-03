DIVERTISSEMENT

Reese Witherspoon n'a pas du tout apprécié les reproches d'une journaliste

Reese Witherspoon a révélé en 2017 avoir été agressée sexuellement et harcelée par un réalisateur quand elle avait 16 ans. Et récemment, une journaliste lui a reproché de ne pas avoir parlé plus tôt. Un comble pour la star de «Big Littles Lies».