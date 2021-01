«La plus grande usine de recyclage du monde», une chimère face à la crise du plastique

En septembre, Loop Industries, une start-up québécoise soutenue par plusieurs grandes marques populaires, a annoncé son partenariat avec Suez, le géant français de la gestion des déchets, pour ouvrir la plus grande usine de recyclage au monde, quelque part en Europe, d’ici 2023. L’entreprise a déclaré qu’elle serait capable de produire chaque année l’équivalent de 4,2 milliards de bouteilles de soda en plastique recyclé “comme neuf”, en transformant des déchets plastiques à priori non recyclables et de mauvaise qualité.

L’usine a été présentée comme la première installation de recyclage Infinite Loop au monde, basée sur le processus chimique révolutionnaire de Loop Industries. Cette technologie permet de décomposer le PET (le plastique le plus largement utilisé) en blocs moléculaires avant de les reconstituer pour produire un plastique quasiment neuf. Loop vante les mérites de son plastique recyclable ”à l’infini” qui pourrait aider les entreprises à atteindre leur ambitieux projet: utiliser davantage de plastique recyclé dans leurs produits et leurs emballages sans sacrifier les performances.

Un mois plus tard, le cabinet d’études spécialisé dans la vente à découvert Hindenburg Research, qui parie essentiellement contre les entreprises, a publié un rapport très critique sur la société montréalaise: “Nos recherches indiquent que Loop n’est que de la poudre aux yeux sans aucune technologie viable”. Le cours des actions de Loop a immédiatement chuté de plus de 30% et a continué de baisser. La société fait maintenant face à plusieurs recours collectifs et à une enquête de l’organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers. Loop n’a pas fait de commentaires, mais l’entreprise a publiquement nié ces allégations et a déclaré que les affirmations de Hindenburg étaient “infondées, incorrectes et basées sur la première itération de la technologie de Loop”, qui a été mise à jour en 2017.

Que Loop soit en mesure de prouver ou non que son innovation n’est pas la “chimère” invoquée par Hindenburg, les experts de l’environnement nous mettent en garde contre le risque de miser trop d’actions sur une technologie miracle pour résoudre le problème du plastique. Ces derniers remettent en question la véracité de l’engagement pris par les entreprises en matière de développement durable lorsque celles-ci soutiennent des projets de recyclage chimique hasardeux qui n’ont pas fait leurs preuves, alors qu’elles s’opposent à des solutions couronnées de succès.

“Plus nous nous laissons aveugler par la dernière solution miracle de l’industrie, plus nous nous détournons des solutions transformatrices concrètes que nous devons exiger des entreprises”, a déclaré Claire Arkin, de l’organisation à but non lucratif Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA).

Les industriels, responsables de la pollution plastique?

Aujourd’hui, personne ne peut nier le problème que représentent les déchets plastiques. Une récente étude de Pew Charitable Trusts a révélé que si nous continuons à produire et à consommer du plastique au rythme actuel, la quantité de plastique dans les océans sera multipliée par deux chaque année au cours de la prochaine décennie.

Toutefois, il existe encore un désaccord considérable sur les rôles à jouer de chacun sur le sujet. Les groupes environnementaux veulent que les entreprises arrêtent de produire du plastique, tandis que les industriels estiment que le recyclage est la solution et se déchargent de cette responsabilité sur les consommateurs.

Pour leur part, la majorité des grandes marques de consommation se sont engagées à remplacer (dans une certaine mesure) le plastique vierge de leurs emballages par des matériaux recyclés post-consommation. Dans l’Union européenne et en Californie, grâce à la législation, les entreprises se verront infliger une amende si elles ne respectent pas la quantité minimum obligatoire de matériaux recyclés dans leur production.

Cela signifie que tous les pays doivent désormais augmenter leur stock de plastique recyclé. Or, un problème subsiste: les méthodes classiques de recyclage mécanique ne traitent généralement que des contenants propres et correctement triés, tout le reste (emballages souples, barquettes graisseuses, tissus synthétiques) est inutilisable.