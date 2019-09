Record Guinness: un Québécois tentera de faire du Tai Chi pendant 36 heures

Samuel Michaud nourrit une grande passion pour les arts martiaux depuis toujours. Formé en Chine par de grands instructeurs, il fait du Tai Chi depuis 15 ans et l’enseigne depuis deux.

Gamin, à l’école, il adorait feuilleter les livres des records Guinness et s’émerveiller devant les exploits inusités de ses participants.

Plus récemment, en voyage, il s’est demandé quels types de records existaient par rapport au Tai Chi et aux arts martiaux; c’est alors qu’il y a découvert celui de la Britannique Sheila Dickinson, qui a exécuté un marathon de Tai Chi d’une durée de 28h59 en 2017. Plus tôt cette année, David Thew a battu le record de Sheila, avec une séance de 30h15 en Nouvelle-Zélande. Son record est toujours en cours d’homologation par les officiels du Guinness World Records.

«Je me suis dit: pourquoi pas, c’est mon prochain défi», a-t-il déclaré au HuffPost Québec. Cette idée un peu folle a germé dans son esprit et il a donc organisé cet événement qui débutera à l’aube du 19 septembre, au Square Victoria - au pied de la statue reconnaissable TaiChi Single Whip -, pour se terminer le lendemain, 36 heures plus tard.

«C’était un bon timing dans ma vie, où je pouvais prendre du temps pour pouvoir m’entraîner, pour pouvoir faire l’organisation de ce défi-là», affirme-t-il. Il y voit également une belle opportunité pour promouvoir le fait de rester en santé et le Tai Chi.

«Le premier objectif, c’est de briser les records - le record présentement homologué et celui en cours d’homologation. Je voulais repousser la barre, amener ça un peu plus loin» explique Samuel. «36 heures, c’est une journée et demie complète. [...] D’un point de vue un peu plus ”ésotérique”, dans les systèmes taoïstes, d’où proviennent ces pratiques-là, le chiffre 36, c’est un chiffre qui est important. [...] Cette numérologie-là est [...] un peu en lien avec le cycle de l’univers.»

Une préparation toute particulière

Pour participer à un tel marathon, une solide préparation est de mise. «Ça fait environ trois mois que j’ai réduit ma charge de travail au niveau professionnel à quasiment 25 %. Donc, ça me donne plus de temps pour faire des entraînements. J’en fais régulièrement de 2h30 à 3h et j’ai fait quelques entraînements de 6h», détaille Samuel.

Il a aussi fait ce qu’il appelle son “défi préparatoire”. Samuel a marché pendant 30 heures, sur plus de 120 kilomètres. «Ça m’a permis de faire à peu près toutes les erreurs que j’avais à faire [et] de valider combien de temps de pause je prendrais.»

Un défi de cette envergure comporte son lot de préparation physique, mais aussi (et peut-être surtout) mentale. Celui qui est aussi masso-kinésithérapeute a donc travaillé sur une base régulière avec des professionnels de la santé tels qu’ostéopathe, massothérapeute et hypnothérapeute. «Ça fait quelques mois que je m’entraîne pour m’endormir très rapidement ou pour tomber dans un état de relaxation qui permet de régénérer mon corps et ma perception. La fatigue a beaucoup à faire sur l’état mental.»

Le fait de bien organiser les moments de pause est crucial pour mener à bien son défi. Le guide des records Guinness permet à Samuel de prendre 5 minutes de pause par heure. Ces pauses-là, il peut les cumuler jusqu’à 20 minutes consécutives. Après avoir réalisé son défi préparatoire, il a déterminé qu’il prendrait 15 minutes de pause aux trois heures.