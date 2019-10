Reconstruction mammaire: l'importance de faire un choix éclairé

Quand on lui a diagnostiqué un cancer du sein, Daniela Dumbrava a dû faire ses propres recherches pour apprendre l’existence de la «reconstruction immédiate». Elle-même médecin, elle ne connaissait pas cette pratique, qui vise à commencer la reconstruction en même temps qu’on fait l’ablation du sein, et qui peut éviter des traumatismes.

Marie-Claude Belzile, elle, a tout de suite su qu’elle ne voulait pas de reconstruction mammaire, quand on lui a appris qu’elle devait subir une mastectomie totale, à 29 ans. Mais les modèles de «poitrines plates» étaient plutôt rares, à l’époque.

Les deux femmes s’activent maintenant pour que les femmes qui auront le même diagnostic qu’elles puissent faire un choix éclairé. En plein octobre rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein, le HuffPost Québec s’est entretenu avec ces deux femmes pour comprendre leurs motivations, ainsi qu’avec le Dr Joseph Bou-Merhi, chirurgien plasticien, qui dirige l’unité d’expertise en reconstruction mammaire du CHUM.

La reconstruction immédiate

Au cours de sa vie, une femme sur huit recevra un diagnostic de cancer du sein. Au Québec, cela représente 6000 nouveaux cas chaque année. Et de ce nombre, le quart devra subir une mastectomie totale, c’est-à-dire l’ablation de tout le sein. Il est possible, depuis plusieurs années, de subir une reconstruction immédiate, c’est-à-dire de reconstruire le sein au cours de la même journée que la mastectomie. Mais ce ne sont pas tous les hôpitaux qui peuvent offrir ce service, puisque cette délicate intervention nécessite deux chirurgiens disponibles en même temps dans la salle d’opération: un oncologue et un plasticien.

«Ça prend beaucoup d’organisation», concède le Dr Bou-Mehri, qui précise qu’au CHUM, plus de 90% des chirurgies pour l’ablation d’un sein et la reconstruction mammaire se font dans la même journée.

Lorsque la patiente se réveille, elle a donc une prothèse temporaire, remplie d’eau saline, le temps que la peau se regénère. On évite ainsi de retirer toute la peau en surplus en même temps que la glande mammaire, et de devoir faire une greffe de peau plus tard. Après quelques mois, on doit faire une nouvelle intervention pour insérer la prothèse définitive. La patiente peut aussi choisir de subir une greffe de tissu adipeux prélevé sur le ventre, au lieu de la prothèse.

«Au CHUM, on est spécialisé, ajoute-t-il. On est une équipe de cinq oncologues et cinq plasticiens. On se parle tout le temps. On voit les patients ensemble. On se texte tout le temps pour trouver une date commune pour la chirurgie.»

Selon lui, trop de patientes ne sont même pas au courant qu’une telle option existe, et qu’elle est entièrement couverte par la Régie d’assurance maladie du Québec, puisque leur médecin ne leur en parle pas – le problème étant encore plus important en région éloignée.

Encore des cauchemars

C’est ce qui est arrivé à Daniela Dumbrava, qui était suivie en oncologie dans un centre hospitalier de Montréal. Elle avait 47 ans lorsqu’elle a reçu un diagnostic de cancer du sein, en 2017. Assez rapidement, on lui a expliqué qu’elle devrait subir une mastectomie totale si elle voulait éviter la chimiothérapie et la radiothérapie. Lorsqu’elle a demandé comment se passerait la reconstruction, son médecin lui a répondu: «dans trois mois».

Ce n’est qu’en poursuivant elle-même les recherches et en consultant ses collègues médecins qu’elle a découvert qu’il existait l’option de reconstruction immédiate. Elle a donc annulé sa chirurgie qui était imminente et décidé d’être suivie au CHUM.

«Dans mes cauchemars, je me vois encore poursuivre les plans initiaux, je me réveille de l’opération avec mon sein enlevé, et je me rends compte ensuite de mes autres options», raconte Dre Dumbrava.

Elle n’a jamais regretté sa décision.

«Ça fait un moins gros choc au réveil [de la mastectomie]. Au moins, je voyais que quelque chose se construisait. Même si c’était petit. J’utilise souvent la métaphore d’une maison qui a brulé. Au moins, quand on voit quelque chose, qu’on voit qu’on est en train de reconstruire, c’est moins traumatisant.»