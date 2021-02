Reconnaissance faciale: les pratiques de Clearview AI seraient illégales au Canada

OTTAWA — Un nouveau rapport des chiens de garde de la vie privée conclut que l’utilisation au Canada de la technologie de reconnaissance faciale de la société américaine Clearview AI enfreint les lois fédérales et provinciales qui régissent les renseignements personnels.

Dans un rapport publié mercredi avec trois de ses homologues provinciaux, le commissaire fédéral à la protection de la vie privée, Daniel Therrien, affirme qu’en prélevant des milliards d’images de personnes sur internet, l’entreprise Clearview, établie à New York, s’adonnait à une «surveillance de masse», ce qui constitue une violation flagrante des droits à la vie privée des Canadiens.

La technologie de Clearview AI permet la collecte d’un grand nombre d’images provenant de diverses sources. Cette vaste banque d’images peut ensuite aider les policiers, les institutions financières et d’autres clients à identifier des inconnus, grâce à la technologie de reconnaissance faciale.

L’enquête menée par le commissaire fédéral et les responsables chargés de la protection de la vie privée au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique indique que la technologie de Clearview AI a permis aux corps policiers et à des organisations commerciales, à des fins d’enquête, de faire correspondre des photographies d’inconnus à cette immense banque de données, qui compte plus de trois milliards d’images.

Or, les commissaires estiment que cette «surveillance de masse» pratiquée par Clearview pour construire sa banque d’images constitue «un affront au droit à la vie privée» et inflige «un préjudice général à tous les membres de la société, qui se retrouvent constamment dans une parade d’identification policière».

M. Therrien avait annoncé l’année dernière que Clearview AI cesserait d’offrir ses services de reconnaissance faciale au Canada en réponse à l’enquête. Clearview devait ainsi suspendre indéfiniment son contrat avec la Gendarmerie royale du Canada, le seul client qu’il lui reste au pays.