Le Canada vit présentement une importante pénurie de vaccins contre la fièvre jaune, et il peut être difficile d’obtenir un rendez-vous. Vérifiez également si la personne qui administre le vaccin vous donne la dose complète - qui vous protègera toute la vie - ou une dose fractionnée, qui n’est efficace que pendant un an. En raison de la pénurie, de plus en plus de cliniques n’offrent que la dose fractionnée.

Gardez avec vous votre preuve de vaccination lorsque vous voyagez. Si vous avez visité des pays où il y a un risque de fièvre jaune, il est possible que votre preuve de vaccination soit exigée lors de votre entrée dans d’autres pays ou de votre retour au Canada.

Rougeole

Le nombre de cas de rougeole a augmenté dans le monde entier ces dernières années. Toute personne qui n’est pas protégée contre la rougeole risque d’en être infectée lorsqu’elle voyage.

Assurez-vous donc d’avoir reçu toutes les doses nécessaires de ce vaccin, qui fait partie du calendrier des immunisations systématiques au Québec.