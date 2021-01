Les recommandations écrites du directeur national de santé publique seront finalement rendues publiques, a annoncé François Legault ce mardi en conférence de presse.

Le premier ministre a affirmé vouloir être transparent et transmettre le plus d’information possible aux Québécois dans le contexte actuel. Il en a donc fait la demande au Dr Horacio Arruda.

«Il y a des gens qui laissent entendre qu’on cache des choses. Ce n’est pas dans mon caractère», a déclaré le premier ministre.

«On n’a rien à cacher, s’il y a des gens qui pensent découvrir des complots, il n’y en a pas. Pour moi, c’est important qu’on soit transparent. On n’est pas parfait et on s’ajuste au fur et à mesure de l’évolution des connaissances dans le monde», a poursuivi Legault.

Radio-Canada avait fait une demande d’accès pour obtenir les avis écrits du Dr Horacio Arruda destinés à François Legault, mais elle avait été refusée, apprenait-on lundi.

Pour justifier ce refus, les ministères du Conseil exécutif et de la Santé ont notamment invoqué l’article 14, en raison de la présence de renseignements confidentiels, et l’article 9 puisqu’il s’agissait «d’ébauches».

En septembre dernier, le Dr Arruda avait affirmé qu’il ne s’opposait pas à diffuser publiquement ses recommandations quotidiennes.