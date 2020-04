Ottawa finance davantage la recherche sur la COVID-19

wera Rodsawang via Getty Images

OTTAWA — Le gouvernement fédéral consacrera plus d’un milliard de dollars pour aider à développer, tester et fabriquer un vaccin contre la COVID-19, ainsi que pour déterminer l’ampleur de la propagation du virus au Canada, a annoncé jeudi le premier ministre Justin Trudeau. Cette enveloppe s’ajoute au financement de 275 millions $ pour la recherche déjà annoncé par les libéraux en mars, au début de la pandémie. L’essentiel de la nouvelle enveloppe est destiné au financement du développement de vaccins et d’essais cliniques, dont 600 millions $ sur deux ans par l’entremise d’un fonds fédéral d’innovation qui, selon le gouvernement, pourrait aider le secteur canadien de la bioproduction. De plus petites sommes serviront au suivi et à l’identification des souches du virus et de ses impacts sur la santé des différentes catégories de patients. EN VIDÉO: la conférence de presse de Trudeau



M. Trudeau a également annoncé jeudi la création d’un groupe de travail en santé publique, qui réunira des experts de la virologie, de l’immunologie, de la santé publique et des soins de santé. Ce comité comprend notamment la docteure Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, le docteur Tim Evans, directeur de l’École de santé des populations et de santé mondiale de l’Université McGill, et la docteure Catherine Hankins, professeure en santé publique et santé de la population à McGill. Ce groupe de travail sera notamment chargé de superviser les enquêtes nationales sur les tests sanguins afin de mieux maîtriser l’immunité et les vulnérabilités potentielles au Canada. M. Trudeau a convenu jeudi que l’idéal serait de développer un vaccin contre la COVID-19, mais il a rappelé que des traitements pourraient arriver plus tôt. “Il existe différentes façons de progresser. Nous prendrons les meilleures mesures possibles au fur et à mesure que nous progressons”, a-t-il dit lors de sa conférence de presse quotidienne à Ottawa. Les municipalités appellent à l’aide La Fédération canadienne des municipalités (FCM) calcule que le déficit des villes du pays atteindra, à court terme, au moins 10 à 15 milliards $. Pertes en impôts fonciers, en factures de services publics ou dues aux diminutions d’utilisation du transport public pour les villes qui en ont, l’encre rouge s’accumule dans les villes. «Et il leur est légalement interdit d’enregistrer des déficits», rappelle le président de la FCM Bill Karsten, dans un communiqué publié jeudi matin. La FCM se tourne donc vers le gouvernement fédéral pour lui demander une aide financière. «Les élus municipaux transforment des arénas en refuges, reportent les impôts fonciers et travaillent d’arrache-pied pour aider nos concitoyens à traverser cette pandémie (...) Mais les municipalités voient leurs revenus fondre, leurs coûts imprévus s’accumuler (...) Elles en sont au point où il leur faut des fonds de toute urgence pour maintenir les services essentiels», écrit M. Karsten. Les conservateurs réclament un plan national de déconfinement Alors que certaines provinces, villes ou régions du pays commencent à parler de déconfinement, le chef par intérim du Parti conservateur réclame au gouvernement fédéral un plan unique pour tout le pays. Andrew Scheer dit qu’il ne faudrait pas que les règles sanitaires qui demeureront après cette première vague de la COVID-19 soient différentes selon l’endroit où on vit. «Est-ce que le gouvernement fédéral a un plan pour commencer à revoir les restrictions sanitaires de manière ordonnée après cette crise?», a demandé M. Scheer lors d’un point de presse, jeudi matin, disant s’inquiéter d’un «possible patchwork (travail de rapiéçage) à travers le pays». «D’autres pays ont publié des plans nationaux. Pourquoi le Canada ne le fait-il pas?», a-t-il encore demandé. La santé est de compétence provinciale au Canada et l’épidémie y fait des ravages bien différents selon la région du pays. Rapatriements Mercredi, des Canadiens sont rentrés au pays en provenance de l’Inde, de l’Irak et de la Jamaïque. Des membres d’équipage canadiens ont pu débarquer du navire Ruby Princess, en Australie. Ils devraient pouvoir rentrer au pays par avion.