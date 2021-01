Les mamans de plusieurs enfants ont un sommeil plus fragmenté, mais pas les papas

Les habitudes de sommeil des participants ont été étudiées pendant deux semaines. Les mamans qui avaient un seul bébé ont rapporté dormir plus longtemps de manière ininterrompue et avoir un sommeil de meilleure qualité que les mamans de plusieurs enfants. Aucune différence n’a été notée chez les papas.

«C’est une question très pertinente, a dit Mme Pennestri au sujet de cette différence entre les pères et les mères. Est-ce que c’est la perception ou est-ce que c’est la réalité? Peut-être que ça vaudrait la peine de poser plus de questions concernant le partage des tâches pendant la nuit.»

«Quand on est un parent, on dort, mais on est sur appel, a-t-elle dit. Ça ajoute un stress qui peut affecter la perception de la qualité (du sommeil). On dort, mais on ne sait pas pour combien de temps.»