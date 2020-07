Recherche sur la COVID-19: deux cyberpirates chinois inculpés aux États-Unis

Chainarong Prasertthai via Getty Images Au-delà des attaques contre des entreprises d’une dizaine de pays occidentaux, ils ont également visé «des organisations non gouvernementales, des religieux et des militants».

Le ministère américain de la Justice a annoncé mardi l’inculpation de deux Chinois accusés d’avoir mené une série d’attaques informatiques notamment contre des entreprises engagées dans la recherche d’un vaccin contre la COVID-19.

Ces «deux pirates chinois travaillaient avec le ministère chinois de la Sécurité d’État», a déclaré lors d’une conférence de presse John Demers, chargé des questions de sécurité nationale au sein du ministère.

Au-delà des attaques contre des entreprises d’une dizaine de pays occidentaux, dont l’Australie, le Royaume-uni ou la Belgique, ils ont également visé «des organisations non gouvernementales, des religieux et des militants pro-démocratie et des droits de l’Homme aux États-Unis, en Chine et à Hong Kong», a-t-il ajouté.

Selon les autorités américaines, Li Xiaoyu, 34 ans, et Dong Jiazhi, 33 ans, s’étaient rencontrés lors de leur études d’ingénieurs et ont volé des secrets industriels estimés à plusieurs centaines de milliers de dollars pendant une dizaine d’années.