Les 10 meilleurs plats vide-frigo pour éviter le gaspillage

Qu’est-ce qu’on mange ce soir? Du «touski». Tous-ce-qui reste! Lorsqu’on fait trop de provisions - comme dans le contexte du confinement - il faut parfois faire preuve d’ingéniosité en cuisine si on ne veut rien jeter. Voici des plats passe-partout pour ne rien gaspiller.

Tacos / quesadilla / tostada

OksanaKiian via Getty Images

Les spécialités mexicaines s’adaptent à pratiquement tous les aliments et restent tout de même délicieuses.

Un restant de poulet, de tofu, de porc et des légumes légèrement défraîchis, mais grillés prennent vie entre deux tortillas agrémentées d’une sauce épicée au goût.

Voyez la recette de tacos au boeuf de K pour Katherine.

Curry

Joan Ransley via Getty Images

S’agit d’avoir des épices à la maison et une conserve de lait épicé, et vous aurez un délicieux curry indien ou thaïlandais en moins de 30 minutes.

On fait sauter des oignons avec un peu de pâte de cari douce ou de cari rouge, de garam masala, de kafir, de cari, de curcuma, ou de chili. On verse ensuite le lait de coco puis on peut y ajouter pratiquement tous les légumes au monde sans gâcher notre curry maison. Pourquoi ne pas y ajouter une conserve de pois chiches ou de lentilles pour une version végé supra facile.

Votez la recette de Curry au saumon, coco et yogourt de Trois fois par jour.

Frittata

OksanaKiian via Getty Images

Pas besoin d’être chef pour réussir une bonne frittata. On met tous les légumes désirés, on ajoute de 6 à 8 oeufs battus, puis on fait cuire environ 30 minutes au four à 350 degrés Fahrenheit. On peut y ajouter des herbes fraîches ou nos épices coup de coeur pour relever son goût.

Voyez la recette de frittata de base sur LesOeufs.ca.

Wrap ou rouleaux de printemps

StephanieFrey via Getty Images

Encore une fois, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des tortillas… ou de la feuille de riz. On y dépose nos restants de riz ou de viande, nos légumes un peu flétris, et une feuille de laitue. On ajoute une sauce, on roule, on déguste. Pensez seulement à y mettre une touche croquante pour en profiter pleinement.

Smoothie

Suzanne Moses / EyeEm via Getty Images

Pour déjeuner ou en collation, on récupère tous nos fruits fatigués (et même certains légumes) en les broyant au mélangeur pour se faire un goûter ultra vitaminé. Une fois liquide et mélangé avec une boisson crémeuse comme un lait végétal, vous ne vous rappellerez même pas que vos fraises frisaient la mort.

Riz frit

Savourer par Geneviève O'Gleman

Légumes fanés ou congelés trouvent leur compte dans un plat facile de riz frit.

Voyez la recette facile de Geneviève O’Gleman.

Croquettes de poissons et légumes

Suffit de couper ses légumes en julienne ou de les râper pour les incorporer à de savoureuses croquettes de poisson qui combleront toute la tablée.

Soupe ou ramen

Lisovskaya via Getty Images

La soupe est en fait le fourre-tout par excellence. L’important est d’avoir une bonne base : un bon bouillon de poulet ou de légumes, puis on y jette nos légumes «touski». Plongés dans le liquide, ils reprendront vie instantanément en plus de donner du goût à la soupe.

Voyez la recette de soupe aux nouilles ramen et au boeuf de Ricardo

Bol Buddha

count_kert via Getty Images

Ils sont colorés, appétissants et si faciles à préparer. Les bols Buddha sont les plats vide-frigo par excellence. Tout réside dans la préparation, la présentation et la sauce.

Voyez comment en préparer un facilement selon la nutritionniste Annie Ferland derrière le blogue culinaire Science & Fourchette.

Sauce à spaghetti

GMVozd via Getty Images

Chacun a sa version maison du spaghatt, mais rien n’empêche de la twister un peu avec ce que vous avez sous la main. Un bloc de tofu dont la date de péremption approche, une aubergine qui commence à en arracher, des petits morceaux de courge, des champignons. Tous les légumes y font le party avec la sauce de tomate.

Des trucs en vrac

Incorporer les restants dans les recettes

Personne n’a envie de manger le même plat à répétition. Inutile de laisser mourir votre brochette de trop, votre restant de riz blanc, ou de porc effiloché. Ils se joignent quasiment tous aux recettes énumérées ci-haut.

Choisissez des thèmes au lieu de recettes

Pour la planification des repas, pas besoin de dire quelles recettes vous ferez chaque jour.

«En ce moment, c’est irréaliste d’assumer que vous avez tour sous la main pour faire une recette spécifique. Je recommande d’opter pour une approche plus décontractée : les lundis sans viande, les mardis tacos, les dimanches pâtes, affirme Clare Langan, spécialiste de la cuisine à la main et productrice de l’émission culinaire américaine Scraps, en entrevue avec nos collègues du HuffPost américain. Mettre un peu d’intention sur la façon dont vous planifiez et achetez vos aliments peut être utile si vous avez du mal à décider quoi faire - et finissez par gaspiller de la nourriture. De plus, les soirées à thème rendent le dîner un peu plus spécial. »

Gardez votre vieux pain

Il peut être tentant de jeter du pain rassis, un peu sec, mais vous pouvez facilement le congeler et l’utiliser pour une recette dans laquelle vous avez besoin de croûtons.

Clare Langan conseille notamment de préparer un Panzanella, cette salade dans laquelle on retrouve du pain grillé au four à laquelle on mélange une protéine et notre vinaigrette favorite.