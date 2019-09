15 recettes de courge qui ne sont pas un potage

Les cucurbitacées ont envahi nos champs et gagnent nos assiettes. Vous ferez inévitablement l’excellent potage à la courge butternut de votre grand-mère, mais on vous propose ici une quinzaines de recettes alternatives, originales et surtout gourmandes pour profiter - autrement - du délicieux légume de saison.

Allez-vous même les cueillir!

Profitez de votre prochain congé pour aller chercher vous-mêmes vos courges et citrouilles dans le champ. À environ une heure de Montréak, La Courgerie de Sainte-Elisabeth offre l’autocueillette de plus de 300 variétés de cucurbitacées, en plus de démonstrations culinaires, animation pour petits et grands, balades en tracteur, et trouvailles gourmandes dans leur boutique du terroir dans une sympathique ambiance musicale. Le genre de journée automnale parfaite.

2321 Rang Grand Saint Pierre, Sainte-Élisabeth