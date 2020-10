Fabuleux fizz aux fraises

Courtoisie

INGRÉDIENTS

1 oz (30 ml) gin (facultatif)

2 c. à table (30 ml) sucre à gros cristaux

1 c. à thé (5 ml) feuilles de romarin

Jus d'une lime

1 tasse (250 ml) fraises de Californie, en purée

2 c. à table (30 ml) blanc d'œuf pasteurisé

1 tasse (250 ml) glace

2 oz (60 ml) eau gazéifiée



PRÉPARATION

À l'aide d'un pilon, écraser le sucre, le romarin et le jus de lime au fond d'un shaker.

Ajouter la purée de fraises, le blanc d'œuf, le gin et la glace.

Couvrir et agiter vigoureusement 30 secondes.

Passer au tamis dans un verre à cocktail, et allonger d'eau gazéifiée.

Décorer d'une fraise embrochée sur une tige de romarin, d'un macaron et (ou) d'un zeste de lime



Donne 1 portion