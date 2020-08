Tannés des saucisses sur le BBQ? Voici les trucs de Bob le Chef!

Tannés de manger des saucisses sur le BBQ? Vous peinez à vous renouveler quant il s’agit de prendre les pinces - et de faire chauffer le grill? Robert Penny, alias Bob le Chef, vient à notre rescousse avec des recettes novatrices et des astuces testées pour pimper notre BBQ et piquer notre curiosité.

«Ce que j’aime, c’est m’éloigner de ce qu’on fait habituellement sur le BBQ. Sortir des sentiers battus! Un exemple? Des brochettes de pétoncles et crevettes géantes, bacon et poivrons, le tout accompagné d’une sauce béchamel comme trempette.»

Règle 1: Oser

Le maître mot est «oser!», tout se cuisine sur le BBQ, du déjeuner aux desserts selon le chef. «Prenez le grilled cheese, ce n’est pas pour rien qu’il y a “grilled” dans ce plat. La clé du succès de ce classique cuisiné sur le grill? Ce sont les croustilles que l’on rajoute à l’intérieur. J’ai une excellente recette de grilled cheese au homard. Puis, comme j’ai la dent sucrée, j’aime également vraiment cuisiner un cupcake au chocolat cuite dans une pelure d’orange, toujours sur le grill. Mon fils adore!»

Recette du Grilled Cheese au homard

Ingrédients:

1 homard d’environ 1,5 à 2 lbs (750 à 900 g)

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

Le jus d’un demi citron

4 tranches de pain brioché (ou pain tranché ordinaire)

60 ml (4 c. à soupe) de mayonnaise maison ou du commerce

4 tranches de cheddar jaune américain

1 sac de 50 g de croustilles (chips) de ton choix

15 ml (1 c. à soupe) de beurre

Marche à suivre:

Dans un gros chaudron avec l’eau bouillante, cuire le homard environ 10 minutes Le retirer, le plonger dans un bol d’eau froide, laisser refroidir et décortiquer selon les règles de l’art Couper le homard en morceaux de taille plus ou moins égales, déposer dans un bol puis mélanger avec l’huile d’olive et le jus de citron (assaisonner au besoin) Tartiner chaque tranches de pain avec de la mayonnaise des 2 côtés Assembler vos sandwichs en déposant en ordre: une tranche de fromage, le mélange de chair de homard, des croustilles, l’autre tranche de fromage et on referme le sandwich Dans un poêlon chauffé à feu moyen fort avec le beurre, cuire les sandwichs environ 2 minutes du premier côté Retourner le sandwich, écraser légèrement et poursuivre la cuisson 2 minutes Une fois le sandwich bien doré, retirer du feu, couper en 2 et servir aussitôt.

Règle 2: Saumurer et épicer = prendre son temps

Tout le plaisir du BBQ réside dans le fait de prendre son temps. «Je prépare les pièces de viande environ 36h avant de les cuire sur le BBQ. Souvent je les saumure pendant 24 heures. Ensuite je les éponge. Puis, je les couvre d’épices sèches telles que paprika fumé, cumin, moutarde sèche. Je laisse reposer encore de 3 à 4 heures. Ce ne sont pas des préparations trop longues, mais le fun c’est le build-up comme dans un bon film.»

Recette brochettes de poulet et légumes à la «Jerk»

Site L'Anarchie Culinaire selon Bob

Ingrédients: pour 8 brochettes

8 pics à brochettes (s’ils sont en bois, les tremper au moins 2 heures dans l’eau pour éviter qu’ils s’enflamment)

2 poitrines de volaille (environ 200 g chacune) coupées en cubes d’environ 1,5 cm de côté

1 poivron rouge ou vert coupé en morceaux d’environ 1,5 cm de côté

1 oignon blanc ou rouge coupé en morceaux d’environ 1,5 cm de côté

2 courgettes (zucchini) coupées en rondelle d’environ 1 cm d’épaisseur

5 ml (1 c. à thé) de poudre de chili moulu

5 ml (1 c. à thé) de piment de la Jamaïque moulu

2,5 ml (½ c. à thé) de cumin

10 ml (2 c. à thé) de gingembre frais râpé (au pire, on peut utiliser le gingembre moulu)

Sel, poivre au goût

Marche à suivre Dans un bol, mélanger les épices avec les cubes de poulet Couvrir et laisser “mariner” au moins 2 heures Embrocher sur chaque pic: un morceaux de courgette, un morceau de poivron, un morceau d’oignon et un de poulet Répéter jusqu’à épuisement des stocks Sur un grill chaud, cuire les brochettes environ 3 minutes de chaque côté Servir en apéro ou accompagné d’une salade en plat principal

Notes On pourrait aussi garnir nos brochettes avec des champignons et/ou des tomates cerises.

Règle 3: Des pièces moins chères

Pas envie de contracter une hypothèque pour cuisiner un tomahawk? «Trop souvent on favorise le filet mignon, c’est trop cher et la coupe contient pas de gras. Manger de l’onglet ou de la bavette est plus abordable - et on a le franc goût du boeuf. Pas grand-chose qui égale cela!», explique Bob le Chef.

Pour le porc, c’est le filet de porc, une pièce molle et pas chère qui attire notre pro. «J’ai une recette en particulier avec une marinade au café et papillotes de papaye.»

Recette de filet de porc dans sa marinade sèche au café et chutney à la papaye

Site l'Anarchie Culinaire selon Bob

Pour le filet:

1 filet de porc d’environ 260 g

1,5 ml (⅓ de c. à thé) de piment de cayenne

1,5 ml (⅓ de c. à thé) de cannelle moulue

2,5 ml (½ c. à thé) de cumin moulu

10 ml (2 c. à thé) de coriandre moulue

15 ml (1 c. à soupe) de café (style mouture espresso)

Une pincée de sel Pour le chutney: 250 ml (1 tasse) de papaye épluchée et coupée en petits dés

½ poivron rouge coupé en petits dés

Un oignon vert ciselé

Une vingtaine de feuilles de coriandre

10 ml (2 c. à thé) de gingembre frais râpé

15 ml (1 c. à soupe) de miel

Marche à suivre - pour le filet: Dans un bol, mélanger toutes les épices et verser dans une assiette ou un plat Rouler le filet de porc dans le mélange d,épices de façon qu’il soit bien enduit avec le mélange Laisser reposer la viande avec les épices au moins 2 heures avant la cuisson Déposer le filet de porc sur un grill chaud et cuire environ 5 minutes de chaque côté (environ 15 minutes pour une cuisson medium saignant) Réserver - pour le chutney Déposer tous les ingrédients sur une feuille de papier d’aluminium Replier la feuille pour fermer la papillote et griller environ 5 minutes de chaque côté Couper le filet de porc en rondelles et garnir avec le chutney Servir aussitôt

Règle 4: Se balader avec son BBQ portable en tout temps!