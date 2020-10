View this post on Instagram

🍁NOUVEAUTÉ! MÉLANGE D'AUTOMNE ☕ Parce que ce sera officiellement l'automne, dans quelques jours, et que c'est la saison parfaite pour les moments coocooning, les chandails de laine et les cafés à l'extérieur en profitant des couleurs, on vous présente notre p'tit nouveau: le mélange d'automne! 🍂😍 Ce mélange espresso de torréfaction mi-noire est onctueux et présente des notes de dégustation légèrement épicées! Délicieux pour tous vos breuvages caféinés préférés, c'est aussi LE mélange parfait pour préparer ton latte à la citrouille épicé à la maison! 😱🙌 Tu peux le commander dès maintenant, le lien est en bio! Tu retrouveras aussi, en bio, notre recette de sirop aux épices et à la purée de citrouille et on s'excuse d'avance pour la dépendance! 🤷‍♀️ PSST! Si tu passes nous voir au coffeeshop, le latte à la citrouille épicé est sur le menu et il est concocté avec notre sirop maison! 🎃