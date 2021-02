sestovic/Getty Images

Façonner une bonne pizza maison dans nos fours conventionnels, c’est très possible. Parole du pizzaiolo expert et chef exécutif des pizzérias No. 900, Mirko D’Agata. Il nous livre ses meilleurs trucs pour maîtriser la croûte.

Une question de farine?

D’abord, il n’y a pas de mauvaise farine, fait savoir Mirko. C’est plus une question de goût. Les puristes vous diront toutefois de prendre la farine 00, elle est plus raffinée et permet de produire une croûte souple et légère.

«On doit surtout respecter le ratio eau-farine, 1 pour 1. Si on en rajoute, elle risque d’être trop sèche et dure. C’est normal qu’elle soit collante pendant le pétrissage», dit-il.

La touche secrète

Pour une pizza bien dorée qui fait l’envie de toute la tablée, le pizzaïolo conseille d’ajouter une cuillère de farine de malt, qu’on trouve assez facilement en épicerie, ou de miel.

«Une toute petite quantité suffit. Ça doit représenter 1 à 2% de la quantité de farine de notre recette, suggère-t-il. Et ça fait toute la différence.»

Patience!

«Les gens ratent souvent leur pizza puisqu’ils sont pressés. Ils font leur pâte, la garnisse et la font cuire tout de suite. Ça ne marche pas comme ça», témoigne le chef.

Il suggère de réaliser soi-même son pré-ferment, de faire un double pétrissage ou à tout le moins de laisser la pâte lever pendant minimum deux heures avant de la faire cuire.

De la patience, il en faut jusque dans les résultats. Même si vous avez les mêmes ingrédients que Mirko D’Agata sous la main, il se peut que vous n’arriviez pas au même résultat, les spécificités de votre four y étant pour beaucoup. L’ultime truc est de bien connaître son appareil et, bien sûr, de ne pas l’ouvrir pour rien pendant la cuisson malgré les délicieux parfums qui embaument votre cuisine. Ensuite, on fait des ajustements en fonction de nos observations.

«À la maison, particulièrement, ça prend beaucoup d’essais-erreurs avant de trouver la twist.» - Mirko D’Agata

La pâte de prédilection

La pizza la plus facile à réaliser à la maison serait «la romaine». «C’est le style qui s’adapte le mieux à nos fours normaux. En plus, il y a un côté croquant et une touche élastique qui résistent sous la dent. Ça goûte le pain frais», affirme Mirko D’Agata, qui a d’ailleurs remporté le Championnat mondial de pizzaioli dans cette catégorie en 2019.

Chaud bouillant

Malheureusement, on n’est pas tous équipé d’un four digne de chez pizzeria 900, qui cuit les pizzas napolitaines à 900F en 40 secondes.

Pour compenser, on règle notre four à la température maximale, souvent entre 500F ou 550F. On met même la pizza sur la grille du bas, et on peut la faire cuire pendant 15 minutes sans craindre de la brûler. Pour des résultats optimaux, on n’en enfourne qu’une seule à la fois.

Getty Images

Pédale douce sur les garnitures

Mirko D’Agata privilégie les pizzas modérément garnies. Une fine couche de sauce, quelques tranches de pepperoni ou de porchetta, des légumes légèrement précuits ou sautés qu’on peut déposer sur la pâte dès le début de la cuisson.

Même si on adore le fromage, on préfère l’étaler avec parcimonie pour ne pas noyer la croûte et on l’ajoute à quelques minutes de la fin de la cuisson.

Puis, il conseille d’ajouter les charcuteries salées comme le prosciutto juste avant de servir pour ne pas ruiner le travail de l’artisan en les surchauffant.

+++

Voilà la recette de pizza margherita de Mirko D’Agata (dans un four conventionnel) :

Même pas besoin de four à pizza, de pierre ou de pelle à pizza spéciale. Juste un peu de patience…

Ingrédients :

Farine au choix (idéalement la farine 00)

Farine de malt ou miel (1 cuillère à thé pour la coloration)

Eau

Levure sèche active (1 cuillère à thé pour 2 tasses de farine, environ)

Sel

Sauce tomate ou sauce à pizza au choix

Feuilles de basilic fraiches

Fromage (mozzarella di bufala ou mozzarella fraîche)

Huile d’olive

Préparation :

Réaliser son propre pré-ferment, idéalement façon Poolish (liquide, facile et rapide).

Mélanger la même quantité de farine et d’eau, selon le nombre de pâtes désirées, et y ajouter la levure sèche active selon le ratio : 1 cuillère à thé pour 2 tasses de farines, puis former une boule.

Déposer la pâte dans un contenant hermétique à la température ambiante pendant 4 à 5 heures.

Une fois que son volume a triplé, rajouter une pincée de farine et de sel, ainsi qu’une cuillère à thé de farine de malt ou miel. Mélanger, pétrir, façonner en boules puis les laisser reposer sur le comptoir jusqu’à ce qu’elles doublent en volume.

Abaisser la pâte, la garnir de sauce à pizza et de quelques feuilles de basilic déchirées.

Enfourner à 550 F (ou le maximum du four) pendant 7 à 8 minutes.

Ajouter le fromage.

Renfourner à 550 F pendant 3 à 4 minutes.

Garnir d’huile d’olive et de parmesan au goût.