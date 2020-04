Une recette simple et rapide pour faire du pain sans levure

Les Québécois sont confinés depuis plus d’un mois pour lutter contre la pandémie de COVID-19 . Les sorties doivent être limitées au strict nécessaire pour éviter les contaminations. Si vous ne souhaitez pas prendre l’air même pour aller chercher seulement du pain, il est possible de le faire à la maison.

Pour reproduire cette recette, il vous faut: de la farine, de l’huile, du beurre, du vinaigre et de l’eau. Il est possible de venir pimper sa baguette avec du fromage, du poivre, de l’ail ou encore de l’origan suivant les goûts. Le tout est ensuite à mettre au four à 200° entre 18 et 21 minutes.