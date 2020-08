Pas encore sortie, la BD de Valérie Plante fait couler beaucoup d'encre

En entrevue à QUB radio jeudi, un restaurateur montréalais qui critique la gestion de la pandémie faite par l’administration Plante s’est d’ailleurs servi de la bande dessinée pour attaquer la mairesse.

«Moi je n’ai pas eu le temps de faire des bandes dessinées, il fallait que je survive à ses agressions», a lancé Vianney Godbout, encouragé par l’animatrice Sophie Durocher.

Or, même si Mme Plante ne s’est pas consacrée à son ouvrage pendant la crise sanitaire comme le laissent entendre ses détracteurs, le timing de la parution laisse à désirer sur le plan politique, selon Marie Grégoire, ancienne députée provinciale devenue analyste politique.

«Montréal ne va pas bien. Montréal a eu beaucoup de difficulté dans le contexte de la pandémie. L’économie tire de la patte parce que les gens l’ont boudée pendant l’été», rappelle Mme Grégoire. «Donc quand on apprend qu’elle a produit une bande dessinée, on fait comme: “ben voyons, me semble qu’il y avait d’autres urgences”.»

Mais au-delà du moment choisi, l’analyste politique estime que le médium choisi par la mairesse - la bande dessinée - exacerbe les critiques.

«Si elle avait lancé un essai [intitulé] Chroniques de temps de pandémie: réflexions pour la relance de Montréal, par exemple, je pense que la réaction n’aurait pas été la même.»

Sans compter qu’on est à moins d’un an et demi des prochaines élections municipales. Et en contexte de «campagne permanente», tous les prétextes sont bons pour attaquer ses opposants politiques, rappelle Mireille Lalancette, chercheuse au Groupe de recherche en communication politique de l’Université Laval et professeure à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

«On se sert de ça pour critiquer Valérie Plante et la faire mal paraître en disant “elle ne s’est pas occupée de la ville, elle a écrit des bandes dessinées” alors que ce n’est pas le cas. Mais même si ce n’est pas vrai, comme on est dans une politique d’attaque, les gens vont s’en rappeler. Comme on le voit avec Trump, qui critique ses adversaires même si c’est faux.»

Attaques sexistes?

Certains voient dans les réactions négatives à la bande dessinée de Mme Plante la preuve d’un double standard auxquels sont confrontées les femmes en politique.

«Imaginons un instant que Montréal aurait un maire, et que celui-ci aurait fait une partie de pêche quelque part dans le nord avec des amis pendant l’été. Bières, cabane en bois rond, chaloupes et photos des plus belles prises à l’appui. À son retour, le maire aurait passé ses soirées à suivre les Canadiens en série et à commenter chaque match. Lui reprocherait-on d’utiliser ses temps libres pour des activités triviales ?» a par exemple philosophé Karel Mayrand, PDG de la Fondation du Grand Montréal, sur sa page Facebook.