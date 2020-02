Nicole Scherzinger, Ashley Roberts, Jessica Sutta, Carmit Bachar et Kimberly Wyatt renouent sans difficulté avec leur genre mêlant pop et R’n’B. Elles sont toujours aussi sexy dans ce vidéoclip, alors qu’elles dansent suggestivement (parfois sous la pluie), vêtues de léotards noirs ou encore de sous-vêtements en vinyle couleur peau – ce qui, avouons-le, nous pousse à nous demander si ce genre est encore d’actualité en 2020. Quoique… parlez-en à Jennifer Lopez et à Shakira!

Les Pussycat Dolls avaient chanté ce nouveau single lors de leur passage sur le plateau de l’émission britannique The X Factor: Celebrity Final, en décembre dernier. Elles s’étaient réunies pour la première fois en dix ans.

«C’est une chanson inattendue, a confié Nicole Scherzinger au magazine américain Entertainment Weekly, à propos de React. Avec ce retour, nous voulions quelque chose de nouveau et de frais, quelque chose que nous n’avions jamais fait. La chanson est très électro-pop et possède un bon rythme pour danser, alors nous pouvons nous donner à fond, en ce qui concerne la chorégraphie.»

Le groupe, connu notamment pour ses succès Buttons, Don’t Cha et When I Grow Up, sera en tournée dans les prochains mois aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande.