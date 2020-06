Rattrapage scolaire: Alloprof lance un «recueil des top notions»

Le «recueil» destiné aux élèves du primaire et du secondaire cible une dizaine d’apprentissages par année scolaire et par matière.

Des didacticiens et des orthopédagogues ont été impliqués dans le projet. Des ressources pédagogiques, dont des vidéos et des exercices, sont proposées pour favoriser leur acquisition «afin de passer le plus sereinement possible au niveau suivant», indique Alloprof.