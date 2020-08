Les élèves du primaire et du secondaire éprouvant des difficultés d’apprentissage seront également visés par cette mesure, qui pourra entrer en vigueur, en principe, dès la rentrée, dans quelques semaines.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a débloqué 20 millions $, lundi, une somme destinée à l’embauche temporaire de quelque 350 enseignants et professionnels, tels des orthopédagogues, qui seront chargés d’aider les jeunes à rattraper le retard scolaire observé à la fin de l’année scolaire précédente.

En procédant à cette annonce, en conférence de presse dans le gymnase d’une école de la région de Québec, le ministre Roberge était surtout fier d’indiquer que le réseau scolaire se verrait soulagé d’une contrainte administrative: il ne lui sera plus nécessaire de remplir des tonnes de paperasse pour s’assurer d’obtenir les budgets requis destinés cette année aux élèves handicapés et à ceux ayant des troubles d’apprentissage. Le ministère a choisi de renouveler sans poser de questions tous les budgets versés l’an dernier pour ce type de services aux élèves.

Ainsi, le ministre calcule qu’un demi-million d’heures de services supplémentaires seront libérées pour assurer un soutien direct accru aux élèves en difficulté.

L’annonce de ces mesures a été en général bien accueillie par le milieu de l’éducation.

Une campagne publicitaire destinée aux parents sera déployée par ailleurs dans divers médias (traditionnels et réseaux sociaux) et portera sur divers thèmes, dont les mesures sanitaires à l’école et la prévention du décrochage scolaire, une initiative à laquelle s’est associé l’expert reconnu en matière de lutte au décrochage, le psychologue Égide Royer, qui s’est dit inquiet devant la possibilité que des adolescents profitent de la situation particulière créée par la pandémie pour renoncer à retourner en classe.