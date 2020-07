Rassemblements dans les lieux publics: la limite augmentera à 250 personnes

Vladimir Vladimirov via Getty Images

Le nombre maximal de personnes pouvant assister à des événements intérieurs et extérieurs dans des lieux publics passera de 50 à 250 à compter du 3 août, a annoncé le gouvernement québécois, jeudi après-midi.

Selon le communiqué publié par le cabinet de la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, il s’agit d’une recommandation formulée par la Santé publique.

Par ailleurs, le nombre de personnes pouvant participer à une activité dans un lieu privé ne peut toujours pas dépasser 10.

La décision concerne notamment les salles de spectacle, les théâtres et les cinémas dans l’ensemble du Québec. Les autorités rappellent que les spectateurs devront respecter “dans la mesure du possible” une distance de deux mètres entre eux. Lorsqu’ils sont assis, une distanciation physique de 1,5 mètre est autorisée.

Le port du masque demeure obligatoire à l’intérieur. Toutefois, les autorités acceptent que les gens assis puissent retirer leur couvre-visage, à condition de le remettre s’ils se déplacent.

Les événements sportifs se déroulant à l’intérieur sont également touchés par cette mesure, tout comme les salles d’entraînement, les lieux de culte, les salles d’audience et les salles de location.

Si ce maximum de 250 personnes concerne également les événements publics extérieurs, les festivals et autres grands événements demeurent interdits jusqu’au 31 août. On rappelle l’importance de respecter la distanciation physique de deux mètres. Si cela est impossible, le couvre-visage devient alors obligatoire pour tous ceux qui sont âgés de plus de 12 ans.