Rapport Yale: un sénateur porte plainte pour une séance d'information non traduite

«Ceci étant, nous reconnaissons que l’égalité du français et de l’anglais peut nous imposer des obligations qui vont au-delà des mesures qui ont été offertes ici et nous nous engageons à faire mieux la prochaine fois», a précisé Camille Gagné-Raynauld, l’attachée de presse du ministre.

M. Carignan déplore qu’aucun service d’interprétation n’ait été offert aux participants et que cette situation soit récurrente lors des séances d’information fédérales. Il espère que le commissaire aux langues officielles fera enquête sur le sujet et déterminera si de telles séances doivent obligatoirement être traduites en anglais et en français.

«Ça arrive souvent dans les huis clos, par exemple, des finances quand il y a un budget. Tout l’équipement est là et puis on prend pour acquis que vous êtes bilingues, mais comme par hasard, c’est toujours en anglais», déplore-t-il en entrevue.

Le sénateur dit qu’il veut être «respecté» comme francophone à Ottawa et qu’il n’a pas à être «désavantagé» parce qu’un de ses employés est unilingue francophone. Il soutient que sa plainte n’est pas un croc-en-jambe ni au ministre Guilbeault ni au gouvernement Trudeau.

«Je pense que c’est beaucoup plus une question de revendiquer nos droits et de faire en sorte que cette pratique-là change pour que la culture s’installe et que ces séances-là se fassent en anglais et en français», ajoute-t-il.

Le rapport du comité indépendant d’experts sur l’avenir des communications au Canada contient 97 recommandations portant sur la création de contenu canadien et l’accès internet partout au pays, entre autres.