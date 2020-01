Rapport Viens: il y a du pain sur la planche, prévient le chef Ghislain Picard

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, répond aux questions des journalistes (photo d'archives)

Le rapport Viens comporte 142 appels à l’action et celui de l’Enquête nationale contient 231 recommandations.

«La tâche est colossale», a déclaré Ghislain Picard, le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, qui coordonne l’action des différents chefs des Premières Nations dans ce dossier.

Appelé à discuter des priorités, il n’a pas voulu se prononcer car cette détermination fera partie des discussions qui auront lieu avec les chefs de toutes les nations impliquées. Il a toutefois souligné l’importance de se pencher sur les recommandations du rapport Viens portant sur la protection de la jeunesse, un sujet qu’il juge «préoccupant».

Il s’inquiète aussi du sort de la Loi fédérale concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (projet de loi 92) qui vise à reconnaître et confirmer la compétence de ces nations au chapitre des services à l’enfance et à la famille. L’objectif est que les enfants soient placés dans des familles de leur communauté ou de leur nation, pour qu’ils restent près de leur culture. Mais Québec conteste toutefois cette loi.

En rendant son rapport, le juge à la retraite Jacques Viens, qui a présidé les travaux de cette commission, a fait valoir que le gouvernement du Québec devait annoncer sans tarder un train de mesures destinées à améliorer les conditions de vie des Autochtones et à leur fournir un meilleur accès aux services publics.