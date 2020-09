Graves problèmes en CHSLD: la protectrice du citoyen en a assez

Luis Alvarez via Getty Images

Les problèmes criants vécus dans les CHSLD étaient connus du gouvernement bien avant l’hécatombe survenue le printemps dernier, et pourtant les solutions sont toujours reportées à plus tard, déplore la protectrice du citoyen dans son rapport annuel déposé jeudi à l’Assemblée nationale.

Les voix s’élèvent, les analyses sont faites, les rapports sont produits, «mais rien ne bouge», écrit la protectrice, Marie Rinfret, dans un énième rapport dévastateur sur la piètre qualité des services publics réservés aux personnes âgées en perte d’autonomie, au premier chef dans les Centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD).

Les plaintes formulées au ministère de la Santé et des Services sociaux ont augmenté cette année de 26 %, note Mme Rinfret, constatant que le Protecteur du citoyen prêche dans le désert.

Les problèmes s’empilent

Dans ses rapports, année après année, l’organisme fait écho aux lacunes «majeures» dénoncées par le public (manque de personnel, vétusté des lieux) dans le réseau des résidences pour aînés, sans qu’il y ait de suite, déplore-t-elle dans son rapport de 168 pages.

Un exemple: une forte proportion des personnes vivant dans un CHSLD sont atteintes de démence. Or, trop souvent, écrit la protectrice, ces personnes ne sont pas hébergées dans des milieux adaptés à leurs besoins, faute de places disponibles.

De plus, le manque criant de personnel dans tous les types de ressources destinées aux personnes âgées (CHSLD publics et privés, résidences privées pour aînés, ressources intermédiaires) a un impact direct sur la qualité des soins prodigués.

La liste des situations ayant occasionné le dépôt d’une plainte est longue: lacunes dans les soins d’hygiène, surveillance insuffisante, manque d’aide à l’alimentation, long délai de réponse à la cloche d’appel. Faute de personnel le matin, des aînés doivent attendre que sonne midi avant d’espérer qu’on les aide à sortir du lit.

Au printemps, plusieurs milliers de personnes âgées sont mortes dans les CHSLD des suites de la COVID-19, souvent laissées à elles-mêmes, seules et sans soins.

Le ministère de la Santé ne fait pas «les efforts suffisants»

Dans son ensemble, la situation des personnes âgées en perte d’autonomie est jugée «préoccupante» et Mme Rinfret estime que le ministère de la Santé ne fait pas «les efforts suffisants» pour régler les problèmes soulevés.

Elle raconte notamment avoir dû intervenir auprès d’un CISSS pour déplacer «d’urgence» 22 résidents vulnérables d’une résidence privée pour aînés (non identifiée) où les manquements étaient multiples.

La situation est encore pire dans les CHSLD non conventionnés, donc qui ne sont pas financés par l’État, réputés pour leurs problèmes «aigus de pénurie et de roulement de personnel soignant». Des problèmes identifiés par le Protecteur dès 2015 n’ont toujours pas été corrigés, et ce, «dans l’indifférence générale», écrit-elle.

En 2019-2020, le Protecteur du citoyen a traité au total 22 411 demandes du public et étudié 14 538 plaintes. Du total des plaintes, 2141 visaient le ministère de la Santé et des Services sociaux.