Rappel de sandwichs vendus au Québec

Plusieurs variétés de sandwichs de marque Quality Fast Foods et Deli Chef vendues dans des supermarchés, dépanneurs, hôpitaux et hôtels sont visés par un rappel de l’Agence Canadienne d’Inspection des Aliments (ACIA) en raison d’une possible contamination à la bactérie Listeria monocytogenes.

Même si ces sandwichs ne présentent pas nécessairement d’altération visible ni d’odeur suspecte, on ne doit pas consommer les produits visés, qui ont été vendus dans plusieurs provinces canadiennes, dont le Québec. Les détaillants, les restaurants et les établissements ne doivent pas non plus les vendre ou les utiliser.

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n’a été rapporté jusqu’à maintenant.

Ceux qui en auraient mangé doivent cependant rester vigilants par rapport à leur état de santé. Les symptômes associés à la contamination de la bactérie Listeria monocytogenes sont les suivants : vomissements, nausées, fièvre persistante, douleurs musculaires, violents maux de tête et raideur de la nuque.