Rappel d’oignons jaunes et blancs, en plus des rouges

unpict via Getty Images

Santé Canada élargit son rappel d’oignons rouges lancé le week-end dernier aux oignons jaunes et blancs de l’entreprise californienne Thomson International en raison d’une potentielle éclosion de salmonellose.

Le plus récent avis de l’agence fédérale rapportait que 120 personnes réparties dans sept provinces du pays ont été contaminées depuis la mi-juin. Dix-sept d’entre elles ont été hospitalisées.

Les oignons visés ont été produits aux États-Unis et vendus entre le 1er mai et le 1er août 2020 en ligne ou dans divers restaurants et établissements de service comme des hôpitaux. Ceux cultivés au Canada peuvent être consommés.