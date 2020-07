ajr_images via Getty Images

ajr_images via Getty Images

Si seulement six produits étaient rappelés au début du mois de juin, ce sont maintenant plus de 40 désinfectants qui sont visés par le rappel .

L’agence précise que l’utilisation de certains types d’éthanol (acétate d’éthyle) et de dénaturant (méthanol) employés dans la fabrication de ces produits n’a pas été autorisée au Canada et pourrait causer de sérieuses irritations, telles que la dermatite, les gerçures, l’irritation des yeux, l’irritation des voies respiratoires supérieures et les maux de tête.