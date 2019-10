Rabais colossaux sur des jeux de société ce week-end

A post shared by Randolph Centropolis Laval 🔮 (@randolphcentro) on Oct 18, 2019 at 1:27pm PDT

Mais prenez-vous à l’avance et armez-vous de patience. Sur Facebook, les clients semblent nombreux et agités. Un utilisateur de Facebook écrit que «c’est la guerre à chaque fois» et suggère de s’y rendre dès 6h le matin.

Pour les néophytes du jeu, Randolph est un concept de pub où on peut prendre un verre tout en testant à peu près tous les jeux de société imaginables. Il y en a présentement trois au Québec. Un dans le Quartier latin et un dans Rosemont, à Montréal, et un au Centropolis à Laval, en plus de la boutique dans Villeray, où se déroule le «Marché aux puces ludique» ce premier dimanche de novembre.