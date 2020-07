Des rails usés ont été réparés à Lac-Mégantic après la dénonciation de citoyens

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson Le 6 juillet dernier, la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire a exigé une inspection immédiate des rails. (photo d'archives)

Des rails usés et endommagés ont été changés et d’autres sont en train d’être réparés à Lac-Mégantic, depuis que la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire a fait une sortie publique la semaine dernière pour dénoncer l’état de la voie ferrée.

Le 6 juillet dernier, la date anniversaire de la tragédie ferroviaire survenue en 2013, lors de laquelle 47 personnes ont perdu la vie, la Coalition a exigé une inspection immédiate des rails.

Une voie de contournement doit être construite d’ici 2023 pour éviter que les trains ne traversent Lac-Mégantic, mais l’état actuel de la voie ferrée ne permettait pas d’attendre si longtemps, jugeait la Coalition.

Les rails sont usés à la corde, disait alors Robert Bellefleur, le porte-parole de la Coalition.

Une mise en demeure avait été envoyée à Transports Canada et au ministre des Transports, Marc Garneau.

Mais dès le lendemain, le 7 juillet, des travailleurs de CP ont changé des traverses de bois et posé des rails neufs, dont sur une portion particulièrement problématique derrière la polyvalente Montignac de Lac-Mégantic, a indiqué M. Bellefleur. La machinerie lourde était sur place.

«Des réparations majeures», dit-il.

Il dit avoir rencontré l’inspecteur en chef du CP et lui avoir signalé les tronçons les plus abîmés. Ce dernier a pris son calepin, noté, et réparé. «Ils ont changé les rails les plus problématiques», se réjouit-il.

Vendredi matin, M. Bellefleur est allé inspecter de nouveau la voie ferrée qui traverse Lac-Mégantic et d’autres travaux étaient en cours, a-t-il rapporté.