Rage Against The Machine s'amène au Festival d'été de Québec

Courtoisie Festival d'été de Québec Rage Against The Machine

C’est confirmé: le Festival d’été de Québec accueillera la mythique formation Rage Against The Machine le 18 juillet, sur les plaines d’Abraham.

«C’est une merveilleuse prise pour le FEQ», s’enthousiasme Louis Bellavance, directeur de la programmation au FEQ.

«Le buzz qu’on a pu voir autour de la reformation du groupe confirme l’énorme cote d’amour dont les pionniers du rap-metal bénéficient et l’influence qu’ils continuent d’exercer. Cette toute première escale sur les Plaines marquera un grand moment dans l’histoire du FEQ, souligne-t-il dans le communiqué qui fait l’annonce de la nouvelle.

Le groupe particulièrement engagé a connu une ascension fulgurante en 1992, avec des succès tels que Killing in the Name et Bombtrack.