C'est la fin pour «Ça rentre au poste»

L’émission de radio Ça rentre au poste, animée par José Gaudet, Marie-Christine Proulx et Richard Turcotte, prendra fin ce jeudi 13 juin, après deux ans en ondes.

Le trio a annoncé la nouvelle mercredi sur leurs réseaux sociaux respectifs, tout juste avant d’entrer en ondes.

«Il y a plein de bonnes choses qui s’en viennent et il n’y a pas de guerre avec Énergie et Bell. Ça s’est bien fait et dans le respect. C’est une business et il y a des chaises qui bougent», a déclaré José Gaudet, qui dit prendre la décision avec beaucoup de sérénité.

«Qui sait, peut-être qu’ils vont nous rappeler dans six mois?»

La dernière de Ça rentre au poste sera diffusé dès 15h30, sur les ondes d’Énergie.