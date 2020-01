Quand on lui a proposé de représenter Harvey Weinstein, elle n’a pas tout de suite dit oui. Mais celle qui est qualifiée de «bouledogue» dans son domaine, le droit pénal, a finalement accepté de défendre celui dont la chute a lancé le mouvement #MeToo.

Ce lundi 6 janvier s’ouvrait à New York le procès maintes fois repoussé d’Harvey Weinstein, accusé d’agressions sexuelles. Plus de 80 femmes, y compris des célébrités comme Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie ou Léa Seydoux, ont accusé cet ancien magnat hollywoodien de 67 ans de les avoir harcelées ou agressées sexuellement depuis les révélations du New York Times en octobre 2017. Mais le procès ne concerne directement que deux d’entre elles, ce qui témoigne de la difficulté de construire un dossier pénal sans preuve matérielle et sans témoin, autour d’allégations qui remontent souvent à plusieurs années (de nouvelles accusations sont par ailleurs tombées en cette même journée pour deux autres cas d’agressions sexuelles à Los Angeles).