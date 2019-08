Quentin Tarantino défend son portrait de Bruce Lee dans «Once Upon a Time in Hollywood»

Le plus récent long métrage de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, s’est attiré les foudres de certains cinéphiles en raison du portrait que le réalisateur y dresse du maître des arts martiaux Bruce Lee.

ATTENTION DIVULGÂCHEURS

Dans une scène en particulier, Bruce Lee (interprété par Mike Moh) se livre à un combat à mains nues avec le cascadeur déchu Cliff Booth (Brad Pitt), qui désire lui faire ravaler certains propos jugés arrogants.

Nous pourrions croire que Lee aurait facilement le dessus sur son adversaire, mais ce dernier réussit à lui tenir tête, et même à le projeter contre la portière d’une voiture.

Bref, une scène qui n’a pas particulièrement plu aux fans de Bruce Lee, de même qu’à certains de ses proches, dont sa fille Shannon.

La pilule aurait toutefois pu être encore plus dure à avaler pour les amateurs, puisque la confrontation entre Lee et Booth devait être beaucoup plus longue à l’origine, voyant le cascadeur sortir ultimement vainqueur de cet affrontement. Tarantino avait toutefois modifié la scène à la suite d’une discussion avec le chorégraphe Robert Alonzo et Brad Pitt.

Réalité vs fiction

Quentin Tarantino a récemment défendu son portrait de l’artiste dans cette séquence isolée au cours d’une conférence de presse, expliquant que Lee avait bien dit certaines choses de son vivant rapportées dans le film, comme qu’il pourrait, par exemple, battre le boxeur Mohamed Ali.

«Cliff pourrait-il battre Bruce Lee? [...] Si vous me demandiez qui gagnerait dans un combat entre Bruce Lee et Dracula, pour moi ce serait la même question. Cliff est un personnage de fiction», a expliqué le réalisateur.

«Cliff est un béret vert. Il a tué de nombreux hommes durant la Seconde Guerre mondiale. Ce que dit Bruce Lee, c’est qu’il admire les guerriers. Il admire le combat, et la boxe est une approximation plus proche du combat en tant que sport.

«Cliff ne fait pas partie du sport qui s’apparente au combat, il est un guerrier. C’est un combattant. Si Cliff se battait contre Bruce Lee lors d’un tournoi d’arts martiaux à Madison Square Garden, Bruce le tuerait. Mais si Cliff et Bruce se battaient au corps à corps dans la jungle des Philippines, Cliff le tuerait.»

Once Upon a Time in Hollywood est présentement à l’affiche partout au Québec.