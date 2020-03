Quelque 400 ex-infirmières du Québec en renfort

MONTRÉAL — Quelque 400 ex-infirmières qui avaient quitté récemment la profession sont en train de prêter main-forte à leurs collègues sur la ligne de front de la pandémie de COVID-19 — ou s’apprêtent à le faire.

C’est le nombre total d’«autorisations spéciales d’état d’urgence sanitaire» qui étaient en voie d’être accordées lundi après-midi.

Le gouvernement avait annoncé cette possibilité à la mi-mars, et ces professionnelles de la santé ont répondu à l’appel.

Certaines sont déjà à pied d’oeuvre dans des hôpitaux et des centres de soins de plusieurs régions du Québec — en Abitibi, en Mauricie, à Montréal et au Saguenay, entre autres — et d’autres pourront évidemment s’ajouter au fur et à mesure que les autorisations spéciales seront délivrées.

La ministre de la Santé Danielle McCann a rendu ces renforts possibles en publiant le 15 mars dernier un arrêté ministériel visant à permettre le retour à la pratique des infirmières et infirmiers ayant quitté la profession depuis moins de cinq ans — et qui ont moins de 70 ans.