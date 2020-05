Queen offre une nouvelle version de «We Are the Champions»: «You Are the Champions»

LONDRES — Le groupe Queen et son chanteur Adam Lambert ont un message pour les travailleurs de première ligne dans la lutte contre la COVID-19: «Vous êtes les champions».

Brian May, Roger Taylor et Adam Lambert se sont récemment réunis virtuellement pour enregistrer une nouvelle version du classique de Queen, «We Are the Champions».

«You Are the Champions» a été lancée tôt vendredi sur toutes les plateformes de musique numériques, et les profits seront versés au Fonds de riposte à la COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé.