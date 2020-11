Sondage: les Québécois plus enclins à se faire vacciner et à relâcher les mesures

Meyer & Meyer via Getty Images

Meyer & Meyer via Getty Images

OTTAWA — Les Québécois sont plus nombreux à vouloir se faire vacciner contre la COVID-19 que le reste du Canada, selon un sondage publié mardi. Mais ils sont aussi plus nombreux à penser que les mesures sanitaires seront abandonnées une fois qu’un remède ou un vaccin sera largement disponible au pays.

Près des trois quarts des Québécois (73 %) répondent «oui» lorsqu’on leur demande s’ils ont l’intention de se faire vacciner lorsqu’un vaccin aura été approuvé par Santé Canada. C’est un peu plus élevé que la moyenne canadienne, qui se situe à 69 %, dévoile un sondage mené conjointement par la firme Léger et l’Association d’études canadiennes.

Les Québécois sont aussi plus nombreux (48 %) que la moyenne canadienne (42 %) à penser que le vaccin devra être obligatoire pour tout le monde. Environ la moitié de la population, peu importe où l’on réside au pays, pense qu’il devrait être administré sur une base volontaire.

«D’un bout à l’autre du sondage sur le vaccin, les Québécois sont toujours plus optimistes, plus portés à vouloir le prendre», analyse Christian Bourque, vice-président exécutif et associé chez Léger.