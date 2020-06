Des Québécois noirs inspirants à suivre sur Instagram

sarahmeeo/Instagram Les interprètes québécoises Dominique Fils-Aimé et Sarahmée à une manifestation à Montréal

Pour mieux comprendre les enjeux en lien avec le mouvement #BlackLivesMatter, il faut s’instruire. Et ça passe aussi par des modèles qui véhiculent un message juste. Sélection de quelques figures québécoises noires qui nous inspirent et qui, espérons-le, vous inspireront à poser des actions concrètes pour combattre le racisme et la discrimination.

Steve Daniel | @iamstevedaniel

Il nous parle normalement de voyage et de gastronomie, également de stratégies de création de contenu, mais prend actuellement le temps d’expliquer et d’analyser les différentes actions du mouvement, particulièrement au Québec.

Naï Tremblay | @lagrossequifaitdesvideos

À la fois hilarante et pertinente, Naï Tremblay propose des listes d’artistes, entrepreneurs et professionnels noirs à encourager.

Fabrice Vil | @fabricevil

Avocat et entrepreneur, Fabrice Vil prend la parole régulièrement pour décortiquer les subtilités de mouvement Black Lives Matter en plus d’être bien engagé auprès de la communauté noire.

Andy Mailly-Pressoir | @andympressoir

Pétillant journaliste sportif, Andy prend la parole quand vient le temps de défendre la diversité.

Gaël Comtois | @gaelcomtoi

Humoriste et animateur surexcité, Gaël sait nous faire rire, mais aussi réfléchir.

Gerardine Jeune | @mllegeri

Styliste de grand talent, Gerardine se démarque par ses looks toujours impeccables. Elle est aussi une importante défenderesse de la diversité corporelle en mode.

Sarahmée | @sarahmeeo

La rappeuse Sarahmée nous inspire de multiples façons. Par sa musique qui a du chien, son magnifique look urbain aux influences parfois sénégalaises, mais aussi son franc-parler, que ce soit pour défendre la communauté noire, les femmes ou le milieu artistique en général.

Dominique Fils-Aimé | @sing.with.mi

L’autrice-compositrice et interprète Dominique Fils-Aimé n’utilise pas sa voix unique que pour chanter, mais également pour défendre les causes qui lui tiennent à coeur. Stylée et pleine de vie, elle vous charmera.

Anne-Lovely Étienne | @anne_lovely_e

La charmante journaliste Anne-Lovely partage toujours avec entrain ses coups de coeur en gastronomie, mode et beauté. Et elle ne manque pas de prendre la parole pour faire valoir la diversité. Elle mettra de la vie sur votre fil Instagram, garanti!

Kevin Raphaël | @kevinraphael21

Impossible de ne pas craquer pour ce sympathique journaliste sportif et engagé.

Renzel Dashington | @renze.dashington

Renzel tâche de faire rimer humour avec diversité. Avec son émission C.Koi Le Baille diffusée régulièrement en direct sur Instagram, il nous éduque en ne manquant pas de nous faire rire ici et là.

Jessica Prudencio | @jessicaprdnc

Tout en nous partageant ses petits plaisirs de la vie avec son compte @toutedansmesfesses, la créatrice de contenu ultra sympathique prône l’acceptation de soi, la diversité corporelle, le féminisme et s’oppose vivement à toutes formes de racisme. Aucune raison de ne pas la suivre.

Sabine Daniel | @iamsabinedaniel

Femme de télé, Sabine prend la parole contre toutes injustices. Et, ça, ça nous inspire!

Paul Toussaint | @chefpaultoussaint

Le réputé chef haïtien Paul Toussaint met de la chaleur dans notre assiette et sur notre fil Instagram. Ses créations créoles vous feront saliver.

Chris Kabeya | gentlemen1stco

Besoin d’inspiration mode masculine? Il faut absolument suivre ce compte à la fois branché et viril. Il va sans dire que la diversité est mise de l’avant.

Josiane Konaté | @petiteandbold

Blogueuse, modeuse, maman, et créatrice de Maison Petite and Bold spécialisée dans la confection turbans colorés et d’articles pour la maison, Josiane nous captive avec son contenu empreint de douceur.

ORGANISATIONS À SUIVRE

(Découvrez-les dans notre publication ci-dessous)

4 excellents créateurs noirs d’ici à encourager

À suivre également...

Samira Nasr